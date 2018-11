Woonwagenbewoners De Kievit: 'Ons leven wordt kapot gemaakt'

In de wagen is het heel koud

Voor bewoners van woonwagenkamp De Kievit in Rotterdam-Zuid was het donderdag een spannende dag. Ze zouden bezoek krijgen van een ambtenaar om te praten over het gebrek aan standplaatsen op het kamp. De gemeente wil geen nieuwe standplaatsen creëren, de bewoners willen dat wel.

Helaas is de ambtenaar in kwestie nooit aangekomen op het kamp, hij strandde met de trein. "We hadden gehoopt dat meneer van de gemeente langs zou komen", vertelt woonwagenbewoonster Neeltje Schuman. "Wij willen antwoord op onze vragen."

2500 euro boete per dag

Marianna Scheffer is op het kamp geboren. De laatste jaren verzorgde ze haar zieke tante, in die periode woonde ze bij haar in de wagen. Vorig jaar overleed de tante. "Toen moest ik acuut weg", zegt Scheffer. "Anders kreeg ik 2500 euro boete per dag."

Of het een optie voor haar was om in een huis zonder wielen te gaan wonen? "Nee. Ik woon al 46 jaar in een woonwagen, ik kan niet in een huis. Dit is mijn cultuur, mijn leven en dat wordt allemaal kapot gemaakt."

Drie generaties

Ook voor bewoonster Neeltje Lorsé is het leven op het kamp nu heel zwaar. "Ik heb een dochter bij me wonen met twee kleinkinderen. Dat is even goed gegaan, maar de spanning liep hoog op. Momenteel loopt mijn dochter bij een psychiater. Ze is al jaren bezig een woning of standplaats te krijgen, maar dat kreeg ze niet voor elkaar. We wonen nu met drie generaties in een woning."

Die situatie is volgens advocaat Mafalda Weerts onmenselijk. "Het hof heeft een uitspraak gedaan dat deze cultuur moet kunnen bestaan en de ruimte moet krijgen. Wat er nu gebeurt, hoort niet, de jonge generatie heeft een eigen woning nodig."

De gemeente Rotterdam voerde een uitsterfbeleid. Dat houdt in dat op plaatsen waar woonwagens weggaan geen nieuwe wagens geplaatst mogen worden. Zo zouden woonwagenkampen langzaam maar zeker verdwijnen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dit afbouwbeleid niet mag.

Erbarmelijke omstandigheden

Weerts: "Juridisch kan ik er dus heel veel mee, maar het gaat vooral om het tempo. Deze mensen leven elke dag in erbarmelijke omstandigheden, maar we zijn in afwachting van besluiten van wethouders en ambtenaren. Dat gaat niet in een hoog tempo."

Bewoonster Neeltje Schuman is bang voor de winter: "De kou komt eraan en mijn zoon heeft een keteltje, ik ben vroeger kennissen verloren aan zo'n ketel. Die stond open en ze zijn gestorven aan de gasdampen van de koolmonoxide. Daar houd ik m'n hart voor vast."

De gemeente zegt meer tijd nodig te hebben om het beleid eventueel aan te passen, de mogelijkheden daarvoor worden onderzocht. In ieder geval zal daar dit jaar geen besluit over genomen worden.