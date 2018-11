Volg Excelsior, Sparta en FC Dordrecht op Radio Rijnmond

Tussen 19:00 en 22:00 uur hoor je vanavond in Radio Rijnmond Sport het verslag van drie voetbalduels, die van belang zijn voor onze regio. In de eredivisie speelt Excelsior thuis tegen hekkensluiter FC Groningen.

Het duel in Kralingen, dat om 20:00 uur begint, is de hoofdmoot van de uitzending en wordt van commentaar voorzien door Dennis van Eersel. Sinclair Bischop is onze man in Maastricht, waar periodekampioen Sparta langs gaat bij MVV. FC Dordrecht - FC Volendam is te volgen via verslaggever Philip van Es.

De presentatie vanuit de studio is in handen van Ronald van Oudheusden.