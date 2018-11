Doden gedenken tijdens Allerzielen: 'Het geeft mensen kracht'

Iedereen heeft wel een dierbare verloren door de dood. 2 november is dé dag om met respect en met dankbaarheid aan hen terug te denken. Die dag is het namelijk Allerzielen, een rooms-katholieke gedenkdag.

Veel mensen bezoeken op deze dag het graf of de urnenmuur en brengen een bloemetje of een andere versiering. De kerk gaat een stap verder. Ze gedenken niet alleen, maar bidden ook voor de overledenen.

Kaarsjes aansteken

Hennie Smaling, bezoeker van de Rotterdamse kathedraal aan de Mathenesserlaan, steekt vrijdag een kaarsje aan voor zijn vrouw. Zij leeft nog, maar is ziek en kon niet mee naar de kerk.

Waar we heen gaan na onze dood, weet Smaling ook niet. "We denken dat hierna toch nog wat is, dat is ons geleerd en ik geloof daar ook wel in. Ik heb nog nooit iemand terug zien komen die het me kon vertellen."

Toespreken in stilte

Tijdens het aansteken van de kaarsjes denkt de man aan de overledenen in zijn familie en schoonfamilie. Ook spreekt hij ze toe in stilte. "Dat doe ik eigenlijk elke dag, maar vandaag is het een speciale dag."

Donderdag was het Allerheiligen, op die dag worden alle mensen die in het verleden heilig verklaard zijn herdacht. Vrijdag worden alle overledenen herdacht. In de kerk wordt een speciale viering gehouden, waar pastoor Chris Bergs het woord doet.

Kracht

"Mensen mogen naar voren komen om een kaarsje op te steken. Iedereen heeft wel iets meegemaakt, dus dit is heel mooi. Het geeft mensen kracht", zegt Smaling.