Silly Walk in lingerie van Miss Sylly in Spijkenisse

Zingend en dansend liepen donderdagavond drie dames over de nieuwe 'Silly Walk oversteek' in Spijkenisse. Een extra bijzonder gezicht, omdat de dames in lingerie gekleed waren. Lingerie van Miss Sylly in Spijkenisse.

Sylvia Stymans had het bedacht als sponsoractie voor Puik voor Elkaar. Die stichting geeft pruiken aan mensen met haarverlies als gevolg van een chemokuur. "Ik had zo een paar meiden die dat heel graag voor me wilden doen", vertelt Sylvia naast het zebrapad waarvan vorige week de beelden de hele wereld over gingen. "Voor onze Miss Silly", zegt een van de dames inderdaad. Echt alleen in lingerie waren de dames niet, toch was het fris in de outfits. "Koud, maar als je hard genoeg loopt krijg je het snel genoeg warm."