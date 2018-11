En de vos kijkt mee.....

Zaterdag 3 november in Chris Natuurlijk Natuurwerkdag op het Dakpark, nieuwe dierennota Rotterdam, muizenonderzoek en kruidenworkshops.

Ook op het Dakpark in Rotterdam kun je meehelpen met de landelijke Natuurwerkdag . Misschien wel onder het toeziend oog van de vos die onlangs op het dak is gezien? Chris Natuurlijk wandelt met tuindakvrouw Hetty de Bruyn en ecoloog André de Baerdemaeker over het dakpark. Hoe wordt het park nog beter voor de natuur?

Experts over de nieuwe nota Dierenwelzijn

Introduceer ook in Rotterdam een Dierenbuddy die oudere mensen helpt met het verzorgen van hun huisdier, laat katten verplicht chippen en wijs in Rotterdam icoonsoorten aan, aansprekende dieren- en plantensoorten die voor Rotterdam belangrijk zijn.Het zijn enkele van de voorstellen van dierenexperts uit de stad. Zij denken mee over nieuwe nota Dierenwelzijn Rotterdam.

Muizen vangen

Twee keer per jaar doet de zoogdierwerkgroep van het Hoekschewaards Landschap onderzoek naar de soorten muizen die voorkomen op het eiland. In het najaar is iedereen welkom bij het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt voor de openbare muizeninventarisatie. Muizenopperhoofd Merijn van den Hoogenhoff vertelt in Chris Natuurlijk hoe zo'n onderzoek in de praktijk gaat.

Kruiden voor je gezondheid

Spierpijn? Smeerwortel. Nerveus? Lavendel.Botanische Tuin Afrikaanderwijk begint op 3 november met Kruiden Ateliers , een serie workshops over kruiden en gezondheid. Chris Natuurlijk wandelt met Saadet van Noppen en Lieke Fortuin door de tuin en hoort meer over de geneeskracht van de kruiden.

Luister zaterdag 3 november van 08.00 en 09.00 naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk.