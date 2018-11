Boete en gebiedsverbod voor PSV'er die verstandelijk beperkte Feyenoordfan sloeg

De 45-jarige man uit Eindhoven die begin augustus in het Philips Stadion de verstandelijk beperkte Feyenoordfan Ritchie sloeg, is vrijdag veroordeeld tot een geldboete van 750 euro, een gebiedsverbod én een schadevergoeding van ruim 500 euro.

Tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV voor de Johan Cruiff Schaal in augustus, zat de 35-jarige Ritchie met zijn pleegvader tussen het PSV-publiek. Toen Jordy Clasie de beslissende penalty binnenschoot en daarmee de Johan Cruiff Schaal veilig stelde voor Feyenoord, ging het mis.

Ritchie was blij met de overwinning en juichde. De PSV-fan was hier niet van gediend en sloeg hem in zijn gezicht. Bij de politie verklaarde de dader dat hij dacht dat Ritchie met hem wilde vechten. Pas nadat hij de klap had uitgedeeld, ontdekte hij dat het ging om een gehandicapte man en niet om een vechtlustige hooligan.

Stadionverbod

Het was niet de eerste keer dat de Eindhovenaar de fout in ging. Hij kreeg al drie keer eerder een stadionverbod. Na het incident kreeg hij van burgemeester Jorritsma van Eindhoven al een tijdelijk gebiedsverbod rond het PSV-stadion.

De politierechter heeft hem uiteindelijk een gebiedsverbod voor twee jaar gegeven tijdens thuiswedstrijden van PSV. Ook moet hij een boete betalen van 750 euro en een schadevergoeding van meer dan 500 euro aan Ritchie.