18-jarige man bekent verkrachting en poging moord Indonesische studente Foto: MediaTV

Gerson F., de man die in juli een Indonesische studente verkrachtte in de Rotterdamse wijk De Esch, heeft bekend dat hij het slachtoffer ook probeerde te doden. De man heeft de verkrachting bekend, zei het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tijdens de eerste zitting in de rechtbank van Rotterdam.

De 18-jarige Gerson F. zelf was niet bij de zitting aanwezig. Hij zit in een kliniek om geobserveerd te worden. De dader heeft de studente waarschijnlijk gevolgd, toen zij van Rotterdam-Centraal naar haar appartement in Kralingen fietste. Justitie gaat er vanuit dat hij het slachtoffer in de Herman Bavinckstraat van achteren benaderde, een hand op haar mond legde en haar bil betastte. Ook zou hij hebben geprobeerd om de vrouw te wurgen met een t-shirt. Daarna heeft hij haar verkracht, waarbij de vrouw ernstig gewond raakte.

F. werd een aantal dagen na de gebeurtenis opgepakt. Hij kwam in beeld op basis van een summier signalement en camerabeelden van de afgelegde route naar de Herman Bavinckstraat. Enkele honderden mensen liepen anderhalve week na de gebeurtenis een stille protesttocht tegen seksueel geweld door Rotterdam.

