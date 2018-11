Van Bronckhorst over VVV-thuis: 'Denk dat we soortgelijke wedstrijd kunnen verwachten als tegen ADO'

Na de bekerwinst op ADO Den Haag richt Feyenoord het vizier op VVV-Venlo. Aankomende zondag speelt Feyenoord om 16:45 uur tegen de Venlonaren en Giovanni van Bronckhorst voorziet mogelijk een zelfde soort wedstrijd als tegen ADO Den Haag.

"We lieten de bal snel rond gaan tegen ADO en kregen de mensen vrij die we vrij wilden krijgen. Met snelle passing kan je je tegenstander kapot spelen en aanstaande zondag verwacht ik dat het zo'n soortgelijke wedstrijd kan worden", zo zei Van Bronckhorst op de persconferentie.

Verder reageerde de hoofdcoach van Feyenoord op de boete van Jeremiah St. Juste: "Ik was verrast door het nieuws dat hij een boete had gekregen, want ik had toen nog helemaal niet met Jeremiah gesproken. Uiteindelijk heeft hij wel een boete gekregen voor zijn rode kaart tegen Ajax."

Aankomende zondag is St. Juste niet van de partij tegen VVV-Venlo, waarbij Van Bronckhorst waarschijnlijk weer kiest voor Bart Nieuwkoop.

