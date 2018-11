Zwaan valt uit de lucht op een rijdende auto

Vlak voor de vuilstort van Hellevoetsluis wilde hij nog even een extra vracht oppikken. Dierenliefhebber Jeffrey Rijswijk reed het terrein op en zag een jonge zwaan van vermoeidheid uit de lucht vallen, op de auto die voor hem reed. "Ik dacht dat ik nog sliep."

Na twee keer met zijn ogen geknipperd te hebben, kwam hij in actie. De chauffeur dacht dat er iets in zijn auto was omgevallen, maar Jeffrey wees hem op het dier. "Die man was best wel geschrokken. Ik heb de zwaan op zijn rug gelegd en hem na vijf minuten voorzichtig van het dak gehaald."

Jeffrey hield de vleugels bij elkaar, zodat de vogel ze niet zou spreiden om weg te vliegen. "Ik ging naast hem op de grond zitten en aaide hem terwijl we op de Dierenambulance wachtten. Af en toe maakte hij een zielig hank-geluid."

Gebroken kaak

Toen de ambulance kwam raakte de zwaan van slag. "Alsof hij wist wat er ging komen. Net als een kat die naar een dierenarts moet."

De zwaan had zo'n harde klap op de auto gemaakt dat zijn kaak was gebroken en scheef stond. Volgens Vogelklas Karel Schot, het opvangcentrum voor wilde dieren, heeft het dier het niet gered. "We hebben hem een paar uur later laten inslapen. Zijn kaak was zo erg gewond dat hij niet meer kon eten", vertelt een medewerker.

Brokkenpiloten

Volgens het opvangcentrum komt het in deze periode vaak voor dat er jonge zwanen gewond raken. "Ze worden door hun ouders uit de vijver gejaagd omdat ze op eigen benen moeten gaan staan. Maar ze wonen niet altijd in een natuurgebied. Daardoor krijg je veel brokkenpiloten, zeker met wind."