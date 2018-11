100 jaar De Brink in Vreewijk: het buurthuis brengt iedereen samen

Het is dit weekend feest in het oudste buurthuis van ons land, De Brink in Rotterdam-Vreewijk. Vrijdag om drie uur is het precies honderd jaar geleden dat de deuren opengingen.

Het vroegere Zuider Volkshuis was er ter 'verheffing en vermaak' van de buurtbewoners en zit vol herinneringen. De 73-jarige Erica Oudenaarden-Kroon, bezoeker en vrijwilliger van het buurthuis, heeft warme herinneringen aan deze plek. "Mijn ouders hebben elkaar hier ontmoet, ik heb mijn man hier ontmoet en mijn man z'n ouders hebben elkaar ook hier ontmoet, dus dat is wel heel bijzonder."

Liefde van je leven

Op de plek waar je blijkbaar de liefde van je leven tegenkomt, werden vroeger vooral gezellig kaartspelletjes gespeeld. "De tv was toen nog niet zo in", vertelt Willem Brouwer, vrijwilliger van het buurthuis. "Dinsdagavond was de kaartavond, dan kwamen we altijd bijeen en was het hartstikke leuk."

Al die lol was wel aan een paar regels gebonden, vertelt Erica. "Een vrouw wilde graag een permanentje en dat mocht niet. Ze heeft het toen toch gedaan want ze was een beetje rebels, maar toen werd ze op het matje geroepen. Je moest wel op het rechte pad blijven."

Koude douche

Of Erica zich ook aan de regels hield? "We hebben wel veel uitgehaald hoor in die tijd", zegt ze lachend. "Ik ben weleens onder de koude douche gezet, of dan moest je slapen op een hele grote donkere zolder."

Ton ten Klooster is jeugdwerker in het buurthuis. Hij vertelt dat hier vroeger veel aan 'vormingswerk' werd gedaan. Mensen kwamen samen en praatten over onderwerpen als emancipatie of kernenergie.

Opvoeding

Volgens Ten Klooster was het buurthuis van grote waarde: "Tegenwoordig is het op maandag zwemles, dinsdag paardrijden en woensdag voetbal. Vroeger had je dat niet, maar wel het buurthuis. Dit speelde dus een sterke rol in de opvoeding."

Dit weekend wordt het 100-jarig bestaan groots gevierd, vrijdagmiddag is tot 18:00 uur een reünie. Daarna gaan de aanwezigen samen eten. Het programma voor het hele weekend vind je hier .

Eenzame ouderen

Op de lijst staan al 280 aanwezigen, dus de organisatie krijgt het druk. De grote belangstelling laat zien dat het buurthuis ook in 2018 nog populair is. Volgens Erica en Willem moet het buurthuis dan ook zeker blijven. "Er zijn veel eenzame oude mensen en dit is echt een beetje een verzamelpunt", legt Willem uit.