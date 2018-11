Vakbond na ongeluk Steinweg: Iedere dode is er één teveel

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen arbeidsinspectie, heeft niet de slagkracht om bedrijven als Steinweg streng te controleren. Alleen op die manier zijn ongelukken te voorkomen. Dat zegt Niek Stam, woordvoerder van vakbond FNV Havens.

''De arbeidsinspectie is dusdanig uitgekleed, dat er alleen achteraf nog kan worden opgetreden. Maar dan is er al wel een ongeluk gebeurd,'' stelt Stam.

Een 17-jarige jongen was donderdag aan het werk bij opslagbedrijf Steinweg. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder een vorkheftruck terecht en overleed.



''Het is vreselijk wat donderdag is gebeurd. En uiteraard zal uit onderzoek moeten blijken wat de toedracht is,'' vervolgt de voorman van FNV Havens. ''Maar we krijgen wel signalen dat jonge mensen die een BBL-opleiding volgen, door recruitbedrijfjes als goedkope arbeidskrachten worden gebruikt. Dat kan niet.''

Terreinen zoals die van Steinweg zijn volgens Stam gevaarlijk. ''Het gaat om stukgoed. Dat betekent veel bewegingen van mensen en voertuigen, op een klein oppervlakte. Dat vraagt om extra alertheid.''

Anderhalf jaar geleden gebeurden op de terreinen van Steinweg drie dodelijke ongelukken. Twee daarvan leidden tot een uitgebreid onderzoek. Het onderzoek naar de dood van een monteur op 1 april vorig jaar loopt nog.

Wegens het niet voldoen aan de veiligheidseisen legde de arbeidsinspectie Steinweg een boete van 45 duizend euro op. Dat gebeurde na een ongeluk aan de Nijmegenstraat in april 2017, waarbij een havenwerker klem kwam te zitten tussen een stalen balk en een heftruck.



Op 13 november houdt de vakbond een veiligheidsdag. Stam roept Steinweg op om te komen en mee te doen. Hij hoopt dat de politiek het probleem ook signaleert. ''We zullen het samen moeten doen. Iedere dode is er één teveel.''

Inspectie

De inspectie is een onderzoek gestart. Een woordvoerder zegt in een reactie op de stelling van Stam dat er geregeld bij bedrijven wordt gecontroleerd, ook voordat er ongelukken gebeuren. De inspectie heeft echter niet de capaciteit om bij elk bedrijf iemand neer te zetten. "Maar de veiligheid blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van een bedrijf."