Vrouw dumpt kitten uit raam in het Oude Westen

Een vrouw heeft donderdagavond in de Bajonetstraat in Delfshaven een kitten uit het raam gegooid. Het jonge katje overleefde de val niet. Onduidelijk is of het al dood was, of door de val is gestorven.

De politie heeft de 48-jarige vrouw aangehouden voor mogelijke dierenmishandeling. Mogelijk wordt ze ook vervolgd voor verwaarlozing. Het kitten zag er volgens de politie sterk vermagerd uit. De vrouw heeft nog meer katten in huis. De dierenbescherming laat weten dat er geen peil op te trekken is welke straf de vrouw mogelijk boven het hoofd hangt. "Dat hangt echt van de situatie af." Wel zegt hij het jammer te vinden dat het houdverbod nog niet van kracht is. Daarmee kunnen mensen die dieren mishandelen tot tien jaar een verbod op het houden van dieren krijgen. Het houdverbod kan nu nog alleen in uiterste gevallen worden opgelegd.