Rotterdamse dichter Joop Tessers krijgt na 70 jaar eigen bundel

Schrijven doet hij al jaren, maar zaterdag heeft de 81-jarige Joop Tessers voor het eerst zijn eigen dichtbundel in z'n handen.

Elke week staat een gedicht van Joop in de weekkrant van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De lezers vinden die gedichten geweldig. Zelf geniet de dichter er ook van, hij knipt alle gedichten uit en bewaart ze in een grote map.

Niet zweverig

De teksten die hij schrijft, noemt hij zelf geen poëzie maar realisme op rijm. "Dat heb ik eigenlijk pas net bedacht, want ik heb altijd het idee dat poëzie een beetje zweverig is. Anderen zeggen ook tegen mij 'die gedichten van jou zijn leuk omdat het zo begrijpelijk is.'"

Ter illustratie leest Joop een stukje van één van zijn gedichten voor, het heet wintertijd.

"Een nieuwe winter, een oud geluid.

De wintertijd is aangebroken.

Ik word wakker met m'n stijve knoken

en klim verward mn nestje uit.

's Nachts om drie uur de tijd terugzetten,

dat leek me een beetje al te zot idee.

Want na de film op de tv,

vergeet ik op de tijd te letten,

dus voor de avond echt begint,

wijzig ik tijd van alle klokken,

de winter kon mij enkel lokken toen ik nog klein was

en een kind."

Joop is ondertussen een BN'er geworden en wordt op straat herkend. "Ik ben niet zo'n bescheiden iemand", zegt de dichter daarover. "Ik ben wel een beetje een showmannetje die graag in de belangstelling staat en ik vind het leuk om mensen te laten lachen."

Toevallige ontmoeting

Ondanks zijn drang om in de schijnwerpers te staan, duurde het wel zeventig jaar voor hij zijn eigen dichtbundel kreeg. Dat gebeurde geheel toevallig toen Joop uitgever Marcel Vaandrager tegenkwam.

Marcel geeft kunstboeken, fotoboeken en gedichtenbundels uit onder het logo van 'Het Nederlands Dichters Podium'. De uitgever was meteen enthousiast over de herkenbare gedichten van Joop en wilde een bundel uitgeven.

Zaterdag gaan de mannen met een stapel gedichtenbundels naar Cultureel Centrum Cascade voor de boekpresentatie van Joop. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht. De inloop is vanaf 16:00 uur. De bundel kost 14,95 euro en Joop signeert de bundel graag.