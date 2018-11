Stefanos Tsitsipas naar ABN AMRO World Tennis Tournament

Stefanos Tsitsipas keert na één jaar afwezigheid terug in het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Het Griekse tennistalent deed in 2017 nog mee met een wildcard.

In 2017 strandde de 20-jarige Griek in de eerste ronde waarin de uiteindelijke winnaar Jo-Wilfried Tsonga in twee sets te sterk bleek. Een jaar later bleef Tsitsipas steken in de kwalificatie en verloor hij in de eerste kwalificatieronde van de Slowaak Martin Klizan.

Sindsdien heeft Tsitsipas een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is hij gestegen naar de zestiende plaats op de wereldranglijst. Zo won hij onlangs de Stockholm Open en bereikte hij de finales van de Barcelona Open en de Rogers Cup in Toronto. In beide toernooien moest hij echter zijn meerdere erkennen in de mondiale nummer één: Rafael Nadal.