Wethouder wil in gesprek met Havensteder over Landbouwbuurt

Wethouder Bert Wijbenga van Rotterdam gaat in gesprek met woningcorporatie Havensteder over de problemen in de Landbouwbuurt in Rotterdam-Vreewijk. Dat heeft hij toegezegd in een commissievergadering van de gemeenteraad.

De wethouder wil met de woningcorporatie in gesprek over gezinnen in de wijk die zorgen voor overlast.

Het initiatief voor de vergadering over de problemen in Landbouwbuurt kwam van de fractie van D66. Raadslid Nadia Arsieni ving in gesprekken met bewoners van de Landbouwbuurt op dat Havensteder bewoners die kampen met overlast adviseert om te verhuizen.

Wethouder Wijbenga (Handhaving) wil het verhaal voorleggen aan Havensteder. "Dat zou de wereld op zijn kop zijn", zei Wijbenga tijdens de vergadering. "Maar ik ben nu niet in gelegenheid om wederhoor te plegen bij de corporatie. Dit is in ieder geval niet in lijn met wat we willen in Rotterdam."

Havensteder spreekt de verhalen tegen. "Wij hebben niemand het advies gegeven om te verhuizen", vertelt een woordvoerder. "Dan zouden de goede mensen lijden onder de kwaden en dat kan nooit de bedoeling zijn." Wel erkent de woordvoerder van Havensteder dat er problemen zijn in de buurt. "We werken samen met bewoners, de gemeente en de politie aan oplossingen."

Ook burgemeester Aboutaleb reageerde in de raadsvergadering op de problemen in de Landbouwbuurt. Hij zal onder meer de politie-inzet in de buurt nogmaals onder de loep nemen. Als blijkt dat er te weinig politiecapaciteit is, zal de inzet worden verhoogd.