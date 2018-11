Al ruim 100 duizend handtekeningen voor beter kinderpardon na docu 'Terug Naar Je Eige Land'

100 duizend handtekeningen heeft hij al binnen. Programmamaker Tim Hofman zette donderdag om 16:00 uur zijn #BOOS documentaire over het kinderpardon online. De docu verkent de situatie van kinderen van vluchtelingen die in Nederland geboren zijn, maar alsnog mogelijk naar hun 'eigen land' moeten. Of, zoals Hofman het noemt: 'Terug Naar Je Eige Land'.

De documentaire vertelt het verhaal van een aantal vluchtelingenkinderen in verschillende situaties, maar ze delen allemaal de dreiging om met hun ouders uitgezet te worden. Tim Hofman vindt dat het huidige beleid op de schop moet. "Die kinderen moeten niet het slachtoffer zijn."

Kinderpardon

De documentaire sluit af met een oproep je handtekening te zetten onder een petitie voor een beter kinderpardon . De petitie is inmiddels al ruim 100 duizend keer ondertekend.

40 duizend handtekeningen zijn genoeg voor een burgerinitiatief en inspraak in de Tweede Kamer. Maar wat Hofman betreft blijft de petitie nog even staan. "Als we daar 100 of 200 duizend van kunnen maken, dan heb je natuurlijk wel een breed gedragen signaal, dus niet stoppen met tekenen", zegt hij.

Tussen wal en schip

"De bedoeling is dat we gaan regelen dat een kinderpardon komt dat wel werkt. In Nederland zijn 400 kinderen wiens ouders hierheen zijn gevlucht, die kinderen zijn hier geboren of wonen hier langer dan vijf jaar. Maar die moeten het land uit. Ze vallen tussen wal en schip. Wij willen dat graag anders."

Een van de kinderen in de documentaire van #BOOS, Nemr, is negen. Zijn ouders komen uit Irak, Nemr is hier geboren. "Die worden nu teruggestuurd want de overheid zegt: Irak is nu veilig." De in Vlaardingen geboren Tim Hofman vindt dat je een kind niet zomaar in een ander land kunt zetten. "Plus, de Rijksoverheid geeft op de site aan dat Irak helemaal niet veilig is. Een negatief reisadvies, terroristische aanslagen, het is heel gek dat dat niet in één lijn ligt."

Structureel oplossen

"Eigenlijk moet je als staat zeggen: we ontfermen ons over die kids", gaat Hofman verder. "We erkennen dat ouders ook vaak fouten maken en dat het systeem het toelaat dat er zo lang geprocedeerd wordt. Je moet dit structureel gaan oplossen, anders is het volgend jaar hetzelfde verhaal."

De documentaire Terug Naar Je Eige Land staat al op YouTube, volgende week donderdag om 22:00 uur wordt het uitgezonden op NPO3.