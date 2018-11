Urban Witch Amanda Wams | Vuurrituelen en slutist tarotkaarten

De chicks lieten hun innerlijke heks los! Op Halloweenavond spraken de chicks met een echte #heks! Samen met stadsheks Amanda Wams van Urban Witches Rotterdam ontdekten de chicks hun inner witch! Heb jij ook een heks in je?

De heksen van Urban Witches Rotterdam vereren de natuur terwijl zij midden in de stad wonen die zij liefhebben: Rotterdam. Met haar inclusieve collectief organiseert Amanda regelmatig workshops die in het teken staan van maanmagie en stadshekserij.

Maar wat is nou precies een stadsheks? En hoe word je er één? En wat voor rituelen kun je thuis zelf beoefenen? Dat hoor je in deze nieuwe magische podcast. Beluister hem hieronder of op de website van de chicks terug!

Na de show trokken presentatrice Natasja Morales, de chicks Cheyenne, Eva en Ashanti allemaal nog een tarotkaart. Zelfs technicus Nick deed mee! Ook brandde presentatrice Natasja Morales wat persoonlijke issues ritueel weg.