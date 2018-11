Deel dit artikel:













Metroritten maandag hervat, asbest verwijderd Metrostation Stadhuis

De metrolijnen D en E in Rotterdam rijden vanaf maandag weer langs station Stadhuis. In- en uitstappen kan er nog niet, maar er kan wel weer worden gereden tussen Beurs en Rotterdam CS. Wanneer metrostation Beurs of station Stadhuis weer helemaal open gaat, is nog niet bekend.

Station Stadhuis werd begin vorige week op stel en sprong afgesloten nadat er asbest was gevonden. Het verwijderen daarvan ging zeker twee weken duren, was de verwachting. De afsluiting van de metrolijnen tussen Rotterdam Centraal en Beurs leidde tot flinke overlast voor metroreizigers. Lees ook: RET compleet verrast door vondst asbest in metrostation Stadhuis