Metroritten maandag hervat, asbest weg

De metro's rijden vanaf maandag weer langs station Stadhuis dat anderhalve week geleden werd gesloten na de vondst van asbest. Het station Stadhuis zelf blijft nog dicht omdat daar nog asbest moet worden verwijderd.

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET meldt dat de asbestresten op de sporen en de perrons van station Stadhuis zijn weggehaald. Metro's zullen daar vanaf maandag stapvoets passeren en niet stoppen, aldus RET.

Het verwijderen van het asbest in het station zelf is nog niet afgerond. Daarom blijft station Stadhuis voorlopig nog dicht. Een RET-woordvoerster zei dat niet bekend is hoe lang de resterende werkzaamheden nog duren. Daarom kan ze ook niet zeggen wanneer station Stadhuis weer opengaat.

Het station op de Coolsingel werd vorige week dinsdag gesloten nadat was gebleken dat bij werkzaamheden asbestvezels waren vrijgekomen.