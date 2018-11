Luiten stijgt naar subtop in Antalya

Golfer Joost Luiten is op de Turkish Airlines Open in Antalya gestegen naar de 17e plek. Na de openingsdag stond de golfer uit Bleiswijk nog op de 32e plek maar op de tweede dag zorgde een score van vijf slagen onder par voor een stijging in het klassement. De Engelsman Justin Rose gaat aan de leiding met een score van -12.

Voor de 32-jarige golfer is het zijn tweede toernooi sinds een polsblessure hem langdurig aan de kant hield. Op zijn eigen website geeft Luiten dan aan dat hij tijdens de eerste dag wat last had van zijn heup en dat zijn lichaam nog moet wennen aan toernooigolf. "Dat soort pijntjes zijn logisch als je na een maand of vijf weer toernooien gaat spelen", zo zegt Luiten.

Met de 17e plek hoopt Luiten komend weekend nog verder te kunnen stijgen. Al zal dat wel onder andere weersomstandigheden moeten gebeuren: "Er wordt in het weekend wat meer wind verwacht, dat gaat het alleen maar interessanter maken", aldus Luiten over het weer in Turkije.