ARCHIEF RIJNMOND 28 okt 2018 - De prijs van een plaatje

Afgelopen week heb ik iets raars meegemaakt. Met iemand uit Duitsland. Op internet. Bij het zoeken naar muziek in het verlengde van wat ik op de radio doe.

Het moet de oplettende luisteraar zijn opgevallen dat in Archief Rijnmond op Radio Rijnmond toch wel wekelijks minder bekende muziek voorbijkomt. Muziek uit allerlei bronnen. Onder meer van oude platen. Platen die ik krijg van luisteraars en artiesten. En, ja, ik koop ook weleens wat via internet.

Ik kijk bijna dagelijks op diverse veilingsites.

Zo was laatst ergens mijn oog gevallen op een min of meer obscuur Duitse ep’tje van ene Norbert Hoffmann.

Norbert Hoffmann, een pseudoniem, zo weet ik, van de Rotterdamse pianist Cas Oosthoek, die heel wat artiesten heeft begeleid en die ook de muziek heeft geschreven voor een hele serie liedjes.

De Nederlandse plaatjes van Cas heb ik wel allemaal, maar wat er in Duitsland van hem onder die naam Hoffmann is verschenen, ontbreekt hier in het archief. Alleen: de prijs van dat ene ep’tje. De - Duitse - verkoper vroeg er geloof ik 26 euro nog wat voor. Een beetje gortig voor een plaatje waar buiten mijzelf denk ik niemand in is geïnteresseerd. De muziek op dat plaatje héb ik ook al. Die staat ook op zo’n Nederlands plaatje. Het is een beetje gedateerde achtergrondmuziek op piano. Op zich wel goed gespeeld, maar met een niet al te hoge attentiewaarde.

Ik dacht: ik stuur de verkoper een berichtje met de vraag of ie nog iets aan de prijs kan doen. Waarbij ik liet weten dat ik vermoedelijk de enige op deze planeet ben die in dit plaatje is geïnteresseerd.

Snel kreeg ik antwoord. De verkoper meldde dat híj mogelijk ook de enige op de hele planeet was die het plaatje nu aanbood, en dat hij het een goede prijs vond.

Waarop ik hem liet weten dat ik dan wel geduldig zou wachten tot er een ander, goedkoper, exemplaar zou opduiken.

Nou ja. Zo gaan die dingen. Niks aan de hand verder.

Maar de volgende dag zag ik dat de verkoper de prijs van het bewuste plaatje met meer dan een tientje had verhoogd, tot boven de 37 euro.

Vreemd.

Was dat om mij te pesten? Had hij zich door mij geschoffeerd gevoeld?



Ik waagde er nog maar een berichtje aan. Of ik nou goed had gezien dat hij de prijs had verhoogd. Of ik hem misschien had beledigd met mijn vraag. En dat dat natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling was.

Antwoord kreeg ik niet. Maar even later zag ik dat de prijs was teruggebracht tot de oorspronkelijke 26 euro.

Nou ja, misschien was de verkoper tot inzicht gekomen.

Zag hij de kleinzieligheid van zijn verhogingsactie in.

Als dat inzicht er al was geweest, was dat van korte duur.

Want de volgende dag was de prijs weer opgeschroefd tot ruim 37 euro.

Wat zou er in de tussentijd zijn gebeurd?

Zou de verkoper mijn laatste berichtje bij nader inzien hebben beschouwd als een psychologische truc om de prijsverhoging ongedaan gemaakt te krijgen? Ja, zou hij in tweede instantie gedacht hebben: daar trap ik mooi niet in?

Ik zal het denk ik nooit weten, want ik heb het er verder maar bij gelaten.

De affaire zette me evenwel aan het denken.

Zo’n verkoper lijkt mij iemand met, tja, hoe zal ik het zeggen, ‘issues’. Die zal wel vaker in het sociale verkeer tegen dingen aanlopen. Die zal wel vaker onprettige ervaringen hebben zonder dat hij zijn eigen aandeel daarin ziet.

Dát ik me zo’n beeld van zo iemand vorm aan de hand van een vrij summiere wisseling van berichten en wat rare bokkesprongen, zegt ook iets. Blijkbaar ben je voortdurend bezig om de medemens af te tasten. Ben je voortdurend bezig om bouwstenen te vergaren voor een indruk van iemand als persoon. En blijkbaar zijn een paar bouwstenen voldoende voor althans een voorlopige indruk.

Verder: als ik de verkoper had geconfronteerd met het rare beeld dat ik van hem kreeg, zou het contact heel makkelijk een écht nare toon hebben kunnen krijgen. Precies wat je ziet op allerlei sociale media. Een paar verkeerde woorden over en weer en het is oorlog.

Het plaatje heb ik er niet mee, maar ik denk naderhand wel: door me een beetje in te houden, door niet tegen deze oosterbuur te zeggen wat ik dacht, heb ik in elk geval op onze vierkante centimeter een oorlog voorkomen. En dat is ook wat waard.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost



2. Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen (medley) - Cas Oosthoek



ROTTERDAMSE CAFES

3. Bomen over bomen & Vakantie - Ansje van Brandenberg

4. Het kleine café aan de haven - Trio Roadrunners

5. Café Norge - Kees Korbijn

6. Natural woman – Shirma Rouse

NIEUW

7. Zij vroeg om vuur – Henk de Bont

8. Ondanks – Hans Wap & Mike Boddé

9. In je nakie - Goslink



AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band