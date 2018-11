Loverboys prostitueren Rotterdamse meiden in Antwerpen

Loverboys uit het Rijnmondgebied zetten steeds vaker Nederlandse meisjes in Antwerpen aan het werk. "Rotterdam is een van de oogstplekken waar ze de meisjes vandaan halen", zegt Gideon van Aartsen van Terre des Hommes. De organisatie gaat met de Belgische politie samenwerken in de strijd tegen de vrouwenhandel.

Het aantal slachtoffers van Nederlandse tienerpooiers in Antwerpen is de laatste jaren sterk gestegen. De meisjes worden hier online geronseld, onder meer via app-groepen van

Telegram. Zodra ze door de jongens zijn ingepalmd, worden ze aan het werk gezet in België. Andersom komt ook voor, dat Belgische meiden in Nederland worden geprostitueerd.

Omdat de pooiers via internet opereren, worden ze ook wel loverboys 3.0 genoemd. Volgens Gideon van Aartsen komen veel mannen en hun slachtoffers uit Rotterdam: "De lijntjes zijn kort. We hebben meerdere meldingen van meisjes die daarvandaan komen. De loverboys hebben korte lijntjes naar tienerpooiers en bordelen in Antwerpen."

Rotterdam is een van de oogstplekken van de loverboys! Gideon van Aartsen

Van Aartsen kent het geval van een Marokkaans meisje dat via Telegram een loverboy tegen het lijf liep. Ze werd ingepalmd en toen er seks was geweest, bleek daar een filmpje van te zijn gemaakt. Het toen 16-jarige meisje werd vervolgens gedwongen om in Antwerpen te gaan werken. "Haar leven is kapot. In de Marokkaanse gemeenschap ben je als slachtoffer extra kwetsbaar. Ze is daar niet meer welkom, kan niet meer trouwen."

De loverboy is opgepakt, maar heeft uiteindelijk wel de filmpjes online gezet.

Samenwerking België

Terre des Hommes gaat samenwerken met de gemeente Antwerpen en met diverse organisaties tegen kindermisbruik en vrouwenhandel om de gedwongen prostitutie door Nederlandse loverboys te bestrijden. "Als Terre des Hommes hebben we daar in Nederland al veel ervaring mee. In België heeft de politie nog een houding dat de opsporing haar zaak is. We weten hoe we seksadvertenties moeten doorgronden en hebben een goed systeem voor burgers om verdachte zaken te melden."

Dat systeem heet Watch Nederland. Van Aartsen benadrukt dat mensen die vermoedens hebben van prostitutie of ergens bang voor zijn aan de bel kunnen trekken via watchnederland.nl.