Bewoners Rotterdamse instelling maken carnavalskraker

Robert is een van de zangers van Jack en de Beren

Dé carnavalshit van 2019 zou dit jaar wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen. Cliënten en medewerkers van een Rotterdamse instelling voor beschermd wonen hebben een onweerstaanbaar deuntje opgenomen: 'Ja, je leeft maar 1 keer. We zijn zo blij als een beer.'

De bewoners van de instelling van Perspektief op Rotterdam-Zuid hebben ieder al het nodige meegemaakt. Dakloos, verslaving, huiselijk geweld, psychiatrische of lichamelijke aandoeningen. In de instelling wacht rust, reinheid en regelmaat tot het weer beter gaat. Het toefje slagroom is dit najaar flink zingen en hossen.

"Het ging bergafwaarts met me", zegt Robert over tijd op straat. "Ik dacht: het is klaar." Nee, nooit gedacht dat hij nog eens een carnavalsnummer zou opnemen", zegt hij met een lach.

Het idee voor een carnavalsnummer werd geboren in de werkplaats. Werkbegeleider Sjaak Klootwijk: "Een bewoner zong een vrolijk deuntje terwijl hij aan het werk was. Dat bleek een tekst van huismeester Gert-Jan te zijn. Ik ben op zoek gegaan naar een platenmaatschappij en dat lukte. Een beetje vrolijkheid doet wonderen."

De 26-jarige Robert is een van de zangers in de clip . De voormalig jeugdvoetballer van Feyenoord en Sparta raakte rond zijn achttiende op het verkeerde spoor. "Ik kwam op straat te leven, nam verkeerde beslissingen en gleed steeds verder weg." Nu gaat het inmiddels stukken beter met me.

Bij Perspektief kreeg Robert zijn leven weer onder controle. Zijn droom is nu fitnessinstructeur worden. Zijn brede schouders verraden een indrukwekkend fysiek. Maar eerst is er een tussenstap gepland: de carnavalswereld veroveren met hun hit. Hij is trots op het nummer dat ze samen hebben gemaakt.

"Mensen die hier wonen hebben problemen en vaak een geschiedenis achter zich", vertelt huismeester Gert-Jan van de Vaate. "Dan lijkt het soms uitzichtloos. Je leeft maar één keer en daar wil je zoveel mogelijk uit halen. Daar gaat dit nummer over." Sjaak: "Daar past een stukje carnavalsmuziek wel bij."

Stiekempjes dromen ze tijdens het maken van meubels in de werkplaats van mooie optredens. Een vol Ahoy. Een mooie show op de buis. Robert: Bel ons maar als je een leuke avond wil. Wij komen wel langs en maken er een feestje van."