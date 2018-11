Rijnmond Staat Stil bij Antoinette van de Water

Het begon met een strontvlieg en het draait nu om olifanten. De 43-jarige Antoinette van de Water is geboren in Vlaardingen, maar woont al een groot deel van haar leven in Thailand en Zuid-Afrika. Ze houdt zich bezig met het redden en onderzoeken van olifanten.

Antoinette is een tijdlang gevolgd voor een documentaire, "Forest Hope" geheten. De film was onlangs in Rotterdam te zien, tijdens het Wildlife Fim Festival .

Voor de première is zij even terug in Nederland, in Vlaardingen. Daar waar de liefde voor dieren begon. Moeder Tonie: "We wonen vlakbij een singel met veel insecten. Als ik dan een strontvlieg doodsloeg, bewaarde Antoinette het dier in een luciferdoosje. Zwart geschilderd met een kruis erop. Ze zal toen een jaar of vier zijn geweest."

Ze vervolgt: "Maar eigenlijk houdt ze van alle dieren. De olifanten zijn op haar pad gekomen, maar het hadden net zo goed krokodillen kunnen zijn..."

Backpacker

Antoinette kwam voor het eerst met olifanten in aanraking toen zij als backpacker naar Thailand ging. "We zaten op een terrasje en er kwam een baby olifant langs. Het beestje was verwaarloosd, was angstig. Ik besloot het te helpen en terug te brengen naar de natuur."

Olifanten worden in Thailand op grote schaal uit de wildernis naar de stad gebracht, voor het toerisme. Antoinette van de Water besloot het omgekeerde te doen: een 'lange mars' van Bangkok naar de jungle. Dwars tegen de wensen van de olifantenmaffia in.

"Het begon met twee olifanten en de stichting Bring the Eliphant Home heeft inmiddels heel veel dieren gered." Van de Water richt zich met name op de verhouding tussen olifanten en de mens: de beesten struinen plantages af, met alle gevolgen van dien.

"Olifanten zijn bang voor bijen. In plaats van ijzeren hekken, zijn we bijenkorven gaan plaatsen. Dat bleek een afdoend middel, de bijen bestuiven de planten en het levert nog honing op ook."

Zuid-Afrika

Hetzelfde 'kunstje' wordt ook in Zuid-Afrika gedaan, waar Antoinette van de Water inmiddels woont en werkt. "De olifanten komen mijn eigen tuin inlopen. Dan voel ik mij zo bevoorrecht."

Haar ouders reizen Antoinette regelmatig achterna en doen mee met de vrijwilligersprojecten. Vader Leo van de Water: "Het is een soort omgekeerde opvoeding. Waar ik een loslopende olifant in Bangkok een banaan wilde geven, wees Antoinette mij terecht. 'Pa, hoe kan je dat doen? Dat beest zwerft de hele dag op straat'."

Ze heeft reisorganisaties in Nederland weten te bewegen om het ritje op de olifant uit het programma te schrappen. Ze is optimistisch over het lot van het dier, maar tegelijk bezorgd. "We kunnen het tij keren, zodat het niet te laat is. De olifant wordt nog altijd door uitroeiing bedreigd."

Rijnmond Staat Stil over strontvliegen, olifanten en bijen. Een reis van de Broekpolder naar de bush-bush...