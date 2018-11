Jørgensen: 'Mijn benen gaan weer doen wat mijn hersenen denken'

Nicolai Jørgensen in actie tegen ADO. FOTO: DENNIS WIELDERS - ANP

Nicolai Jørgensen maakte donderdag drie goals tegen ADO Den Haag en lijkt weer helemaal terug te zijn. De Deense spits miste de competitiestart door een blessure. ''Het begin van het seizoen was verschrikkelijk voor mij.''

Voor de camera van RTV Rijnmond geeft de aanvaller aan erg blij te zijn. ''Ik kom terug en word steeds sterker. Mijn benen gaan weer doen wat mijn hersenen denken.''

De Deen kreeg van Feyenoord-watcher Dennis van Eersel ook de vraag of er meer in het team zit dan dat het elftal tot nu toe heeft laten zien. ''Ja honderd procent! We hebben veel spelers met kwaliteit en dat wordt steeds meer zichtbaar.''

In de video hierboven is het volledige gesprek van Dennis van Eersel met Nicolai ​Jørgensen terug te zien.