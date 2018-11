John de Wolf in FC Rijnmond: 'Derde worden is prima met deze selectie'

"Als ze 3e worden met deze selectie, dan heeft Feyenoord het prima gedaan". Dat zei analist John de Wolf in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond van vrijdagavond.

"Ajax en PSV zijn zoveel beter geworden en hebben ook hun beste spelers kunnen behouden", zegt De Wolf, die toevoegt: "Daarnaast is het altijd vervelend om in de achtervolging te zijn. Vooral als het twee ploegen zijn."

Daarnaast kwam ook de kritiek op Feyenoord ter sprake, iets wat Geert den Ouden nergens op vindt slaan: "Je kan echt niet zeggen dat Van Bronckhorst er niet alles uit heeft gehaald in deze periode. Dat vind ik echt onzin." Dennis van Eersel voegde eraan toe: "Intern is er weinig aan de hand, maar de kritiek komt vooral van buitenaf."

Het ging in de uitzending ook over de rol van Tonny Vilhena en Yassin Ayoub en werd het VAR-moment van Jeremiah St. Juste bekeken. Daarnaast werd het uit-syndroom van Excelsior besproken en ging het ook over de aankomende wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht.

In de video hierboven is FC Rijnmond volledig terug te kijken.