Restaurant De Wensboom van Rob Geus smaakt naar meer

Restaurant De Wensboom in Barendrecht van de Rotterdamse kok en televisiepresentator Rob de Geus viert zijn 1e verjaardag. Zijn idee voor een restaurant waar iedereen gezellig en betaalbaar kan eten, is geslaagd.

Het restaurant heeft 35 mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan het Middeldijkerplein kan gekozen worden uit 80 soorten pannenkoeken, maar met evenveel liefde wordt een schnitzel of een uitsmijter gemaakt.

Vrijdagavond zit het hele restaurant vol en onder de genodigden zijn ook de nodige BN'ers

Zanger Brace komt, voetballers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden en Ruud en Rowena van Temptation Island schuiven aan. "Zelfs mensen uit het televisieprogramma Utopia komen hier eten, hoe gek kan het zijn?', glundert Geus.

Rob Geus is bij het grote publiek bekend van het programma de Smaakpolitie. Gehuld in witte jas controleert hij horecakeukens op hygiëne. Als Rob zijn zegen geeft, plakt hij de felbegeerde "OK"-sticker op de deur. Wie er een zootje van maakt krijgt een t-shirt met de tekst 'Hier word ik niet vrolijk van'.

Rugzakje

In Barendrecht gooide Rob Geus het over een andere boeg. In zijn zaak werken jongeren die lastig aan de slag komen. De 42-jarige Gaby Vogelaar is doof. In De Wensboom geeft ze de leiding aan de keuken. De 27-jarige Oawais heeft autisme en loopt in de bediening. net als Iresa (20). In het dagelijks leven heeft ze moeite om mee te komen, maar in De Wensboom lukt dat goed.

"We zijn een volledig leerwerkbedrijf en dat houdt in dat we continu met ze bezig zijn", zegt Geus. "Ze gaan op maandagavond naar school en dan krijgen ze hier les van twee leraren op niveau één. Als ze dat aankunnen gaan ze door naar niveau twee. En stel nou dat tien leerlingen door kunnen naar niveau twee. Dan kunnen ze de wijde wereld in en dan is mijn missie geslaagd."

Maaltijdservice

Inmiddels hebben ook andere gemeenten hun interesse getoond voor het concept van Rob Geus. "Voor mijn gevoel begint het nu pas", zegt Geus. We introduceren vandaag een leuk karretje, waar oudere mensen gebruik van kunnen maken, die hun huis niet meer uit kunnen. Wij bedienen ze dan met maaltijden."

De toekomst ziet er dus veelbelovend uit. "Ik ben heel trots", zegt Geus. "Op weg naar hopelijk nog heel veel meer van die Wensboompjes."