Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Patrick Roest rijdt baanrecord in Thialf op 5.000m Patrick Roest

Schaatser Patrick Roest uit Lekkerkerk heeft een dubbelslag geslagen bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf. Hij won de 5.000 meter in Heerenveen door zijn concurrent Sven Kramer te verslaan en deed dit in een baanrecord.

Roest reed een tijd van 6.08.98 en dat was dus sneller dan het oude baanrecord van Kramer uit 2015; 6.09,65. Het duel tussen Roest en Kramer was de laatste rit. Kramer werd uiteindelijk derde achter Bergsma.