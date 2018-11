Ruime nederlaag vrouwen Excelsior-Barendrecht

De dames van Excelsior-Barendrecht hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de eredivisie. Uit bij vv Alkmaar, dat met één punt meer een plaats hoger stond in de ranglijst, werd het 3-0.

Vorig seizoen boekte Excelsior–Barendrecht een historische zege in Alkmaar omdat het voor het eerst in de historie een eredivisiewedstrijd won. Dit keer zat het er niet in. Bij rust stond de ploeg van Richard Mank met 2-0 achter en dat kon niet meer worden omgebogen.