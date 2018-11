Vroege en late goal Veldwijk helpen Sparta langs MVV

Sparta heeft voor de tweede keer dit seizoen een uitwedstrijd gewonnen. In Maastricht werd MVV verslagen met 0-2. Spits Lars Veldwijk was met twee doelpunten het goudhaantje voor de Rotterdammers.

Al binnen vijf minuten werkte Veldwijk een corner van Thomas Verhaar tegen de touwen. Het was de zesde wedstrijd op rij waarin de spits scoorde voor Sparta. De winnaar van de eerste periode was veel beter in het eerste kwart en verzuimde meer afstand te nemen. MVV kwam beter in de wedstrijd en met kunst en vliegwerk bleef Sparta overeind.

Ook in de tweede helft drong MVV aan zonder te scoren. Vlak voor tijd besliste Veldwijk de wedstrijd op aangeven van invaller Halil Dervisoglu.

Opstelling Sparta

Kortsmit, Saksela, Wuytens, Auassar, Martis, Harroui, Duarte, Rayhi (30' Spierings), Verhaar (75' Dervisoglu), Veldwijk, Drenthe (62' El Kachati).

Scoreverloop

4' 0-1 Veldwijk

80' 0-2 Veldwijk