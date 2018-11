Excelsior thuis onderuit tegen hekkensluiter FC Groningen

In het eigen Van Donge & De Roo Stadion heeft Excelsior een nederlaag moeten incasseren tegen hekkensluiter FC Groningen. Het werd 2-4 in Kralingen.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar waar Marcus Edwards namens Excelsior twee kansen liet liggen, sloegen de bezoekers wel toe. Mimoen Mahi scoorde na 26 minuten en vlak erna werd het 0-2 via Ritsu Doan. Excelsior kwam terug via een wereldgoal. Ryan Koolwijk scoorde met een omhaal uit een corner.

In de tweede helft golfde het op een neer en was het weer Groningen dat toesloeg. Mateo Cassierra verschalkte keeper Sonny Stevens die iets te ver voor zijn doel leek te staan. De Kralingers kwamen weer terug via een benutte strafschop van Luigi Bruins waarna invaller Jannik Pohl het duel op slot gooide.

Opstelling Excelsior

Stevens, Burnet, Matthys, Oude Kotte, Fortes, Schouten, Koolwijk, Bruins, Messaoud, Omarsson (56' El Hamdaoui), Edwards (69' Mahmudov).

Scoreverloop

27' 0-1

29' 0-2

35' 1-2 Koolwijk

48' 1-3

58' 2-3 Bruins

73' 2-4