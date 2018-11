Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Rotterdam Foto: MediaTV

In Rotterdam-Delfshaven is vrijdagavond een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging er een vechtpartij aan vooraf.

De eerste melding van de steekpartij op de Schiedamseweg kwam kort na 22:30 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer was bij aankomst van agenten bij bewustzijn. Hij is behandeld in een ambulance aan oppervlakkige steekwonden. De traumahelikopter was ook onderweg, maar werd later geannuleerd omdat de verwondingen meevielen. De politie heeft drie mannen aangehouden.