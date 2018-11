Henk Fraser: 'We hadden er één of twee bij moeten prikken'

Sparta won vrijdagavond met 0-2 bij MVV, maar maakte het zichzelf nog onnodig moeilijk. Na een uitstekend half uur stond het slechts 0-1, waardoor de Limburgers terug kwamen en heel gevaarlijk werden. ''We hadden er één of twee bij moeten prikken,'' zegt trainer Henk Fraser.

Na een goede beginfase en een paar gemiste kansen, zag Fraser het spel achteruit gaan. ''Je krijgt goede kansen en als je die niet maakt, kan die aan de andere kant vallen. In die fase komen we echt goed weg.''

De Sparta-trainer gaf openlijk toe dat hij een verkeerde keuze had gemaakt bij het uitvallen van Mohamed Rayhi na een half uur. ''Na het inbrengen van Stijn Spierings werd het onrustig. Ik gaf Deroy Duarte een andere positie en dat pakte niet goed uit.'' Fraser kreeg in de rust de kans om wat tactische herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Tot slot gaf Fraser een medische update over de uitgevallen Rayhi en Royston Drenthe. ''We moeten het nog bekijken. Ik maak me meer zorgen om Rayhi. Zijn blessure zier er erger uit.''