Ryan Koolwijk: 'Ik heb liever de punten'

Hij verbaasde alles en iedereen en misschien ook zichzelf. Met een prachtige omhaal maakte Ryan Koolwijk een wereldgoal tegen FC Groningen. Het was niet genoeg want Excelsior verloor met 2-4 van de hekkensluiter. 'Ik heb liever de punten', zegt Koolwijk.

De aanvoerder van de Kralingers probeerde voor de camera van RTV Rijnmond een verklaring te vinden voor het teleurstellende spel van zijn ploeg. ''We stonden niet zoals het moest waardoor we niet de druk konden geven zoals we dat normaal doen in thuiswedstrijden. Zij kregen veel ruimte achter ons middenveld. Daardoor waren wij aan het zwemmen.''

In de video hierboven is het volledige interview met Ryan Koolwijk na Excelsior - FC Groningen te bekijken.