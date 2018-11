Waarschuwingsschoten gelost bij arrestatie in drugshol

Agenten hebben in Rotterdam-Zuid twee waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van een 32-jarige man.

Voorbijgangers zagen aan de Piet Smitkade op twee hoog een man op een balkon staan. Hij zwaaide met een wapen en liep heen en weer.

De politie ging er heen en het arrestatieteam zette de omgeving af. Toen de man weigerde mee te werken loste de politie twee waarschuwingsschoten.

Uiteindelijk kon de 32-jarige man worden aangehouden. In het huis vonden agenten een flinke hoeveelheid harddrugs en 14 duizend Britse ponden aan cash geld. De arrestatie vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats, zo maakte de politie later bekend.