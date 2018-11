Een binnenvaartschip is zaterdagmorgen tegen de kade van de Dordtsche Kil gevaren.

Door de aanvaring was er overlast voor het overige scheepvaartverkeer: dat kon er nog wel langs, maar moet zeer voorzichtig passeren onder begeleiding van mensen van Rijkswaterstaat die ter plekke zijn.

Hoe de aanvaring is gebeurd, is nog niet duidelijk. Rond 12:00 uur is gemeld dat het schip weer vaart en dat het scheepvaartverkeer weer normaal kan passeren.