Muizeninventarisatie in de Hoeksche Waard

Het Hoekschewaards Landschap houdt dit weekend een muizeninventarisatie om zo te achterhalen hoeveel muizen en welke muizensoorten er in het gebied leven.

Merijn van den Hoogenhoff van het Hoekschewaards Landschap vertelt: “Deze zaterdagmorgen hebben we in ieder geval al een spitsmuis en een bosmuis gevangen.” Hij houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de muizen.

“Deze inventarisatie is om te kijken welke soorten er voorkomen in dit gebied. In heel Hoeksche Waard hebben we zo’n veertien soorten, in Klein Profijt hebben we in de loop der jaren meestal zo’n zeven tot acht soorten gevangen.”

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van ‘life-traps’: vallen waarbij de muizen in leven blijven. “Een paar dagen van tevoren zetten we valletjes neer waar al hooi, appel en meelwormen in zitten. Dan kunnen de muizen eraan wennen. Vrijdagavond hebben we ervoor gezorgd dat de deurtjes dicht gaan als ze er in zitten. Dan kunnen we ze er daarna uithalen, kijken welke soort het is en ze daarna weer los laten.”

Dat is een diervriendelijker manier van vangen, beaamt Merijn. “Ze ondervinden er geen schade van. Als ik ze in m’n hand heb en ik moet ze even meten en wegen, tja, daar staan ze niet bij te juichen natuurlijk. Maar”, zegt hij met een lachje. “Sommige van deze muizen vang ik de komende drie dagen misschien wel nog twee tot drie keer: zo erg vinden ze het dus niet.”

De muizeninventarisatie is te bezoeken bij het bezoekerscentrum van Klein Profijt in Oud-Beijerland, zaterdag om 20:00 uur en zondag om 08:00 uur.