Arrestatie voor woningbrand Simonshaven De oorzaak van de brand is nog onbekend. Foto: MediaTV.

Een woning aan de Ring in Simonshaven is zaterdagmorgen flink beschadigd geraakt door brand. Een persoon moest door ambulancebroeders worden nagekeken omdat die rook had ingeademd.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend, daar doet de brandweer onderzoek naar. Ook de politie is bij het onderzoek betrokken. Er is iemand aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brand.