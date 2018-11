Waarom worden rode lampen geassocieerd met dames van lichte zeden?

In deze uitzending zochten wij haak- en breipatronen voor een babypop, verdiepten wij ons in de crematiegewoonten van de Benelux en gaf de strenge, doch eerlijke jury van de Rijnmond Leesclub haar oordeel over 'Het tegenovergestelde van de mens' van schrijfster Lieke Marsman.

Asgrijs

Dirk Eijk stelde ons de volgende vraag: Ik heb zelf in België gewerkt. Als je daar overlijdt, en je wordt gecremeerd, gaat daarna de familie naar de broodmaaltijd. Tot slot krijgt jouw familie de as direct mee.

In Nederland duurt dat 2 à 3 maanden, en in België maar een uurtje. Wat doen ze in die twee maanden? In Duitsland zijn ze nog efficiënter: de dag voor de dienst wordt de overledene gecremeerd, bij de uitvaart staat de urn al klaar; de familie kan de as direct meenemen.

Driedimensionaal

Roel van Langen vroeg ons: Hoe werkt een 3D-bril precies?

Winterklus

Lia Meijer had een praktische vraag: Waar kan ik een boekje of patronen vinden om kleertjes te haken/ breien voor de babypop van mijn kleindochter?

De notenkraker

Renate vroeg ons: Waarom zie je geen walnotenbomen in de stad, of bijvoorbeeld in parken?

Vandaag is rood...

Marijke van der Klugt wilde graag het volgende weten:

Waarom worden rode lampen geassocieerd met prostitutie?

Bladerboel

Onze weer man Jules Geirnard vroeg: Wat gebeurt er met de herfstbladeren als die massaal gevallen zijn? Hoeveel wordt er daarvan opgeruimd?

Een kenteken voor het leven

Jan Smink vroeg ons via Facebook: In Zwitserland zijn autonummerborden verbonden aan de persoon in plaats van aan de auto. Als je een andere auto koopt dan gaat jouw nummerbord mee, mits je in hetzelfde kanton blijft wonen. Wat is de reden dat wij in Nederland dat niet overnemen of zelfs hebben veranderd?

Stuur- of bakboord?

Isabel Bruijn wilde graag weten: Waarom heet bij zeilen het ‘bakboord’ bakboord en het ‘stuurboord’ stuurboord?

Luisteraar Hans Brouwer nam het voortouw en beantwoorde de vraag voor ons:

Vroeger zat de helmstok, die het roer bediende niet in het midden, maar aan de rechterzijde van het schip. Stuurboord dus. De lading werd gelost en geladen aan de linkerzijde van het schip, waar zich dus de bak met goederen bevond. Bakboord dus.

Rotterdampas

Lies van Tuil schoof aan bij ons in de bieb en fluisterde ons de volgende vraag in: Ik hoor aan alle kanten van mensen dat je op een Rotterdam-pas geld kan storten, klopt dat?





