De Rijnmond Leesclub: Het tegenovergestelde van de mens

Deze maand boog de Rijnmond Leesclub zich over het filosofische boek 'Het tegenovergestelde van de mens' van Lieke Marsman.

Lieke Marsman (1990) is filosoof, schrijver en dichter. Zij groeide op in Zaltbommel. Marsman publiceerde onder meer voor De Gids, Vrij Nederland en voor de site Tirade.

In het boek ‘Het tegenovergestelde van de mens’ worden belangrijke levensvragen geanalyseerd. Zowel vragen over de mens, als over het klimaat en de natuur. De schrijver vraagt zich af: Waar ligt het zwaartepunt en hoe ervaart men de leegte?

De Rijnmond Leesclub vindt er het zijn van, luister hierboven maar mee!

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.