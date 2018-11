Politiek010: van 3D-printen tot zelfvarende vaartuigen

Een scheepsschroef niet meer gieten met vloeibaar staal, maar gewoon uitprinten. Net als een betonnen beeld of een ornament voor aan de gevel van een woonhuis. En de diepte van de haven wordt gemeten met zelfvarende 'slimme' bootjes. Er gaat de komende jaren veel veranderen in de maatschappij en dus ook in Rotterdam en de haven.

Die verandering komt onder andere door de klimaatafspraken. Er moet zuiniger met energie, grondstoffen en het milieu worden omgegaan. Dus minder fossiele brandstoffen, maar juist wind- en zonne-energie. Minder afval en restafval moet hergebruikt worden. Veel kleine bedrijven in Rotterdam zijn bezig met het bedenken van dit soort nieuwe technieken en producten.

In Politiek 010 een portret van drie bedrijven die zich hier mee bezig houden.

Ze zitten in het Innovation Dock op het RDM-terrein in Heijplaat. De gemeente Rotterdam huisvest deze bedrijven en steunt ze samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om uit te groeien tot een succesvol bedrijf.

Scheepsschroeven uitprinten

Het eerste bedrijf waar we langsgaan is het Ramlab. Hier worden met een robotlasapparaat grote objecten van staal ontwikkeld voor onder andere de maritieme sector. De eerste grote klus was een scheepsschroef. Nu worden die nog in Azie gegoten in een mal en duurt het lang voordat de schroef in Rotterdam is.

Door ze nu hier 'uit te printen' gaat het sneller, is er minder restafval en is er geen groot zeetransport nodig wat weer brandstoffen en uitstoot van schadelijke stoffen bespaart. Het bedrijf verkoopt de objecten nog niet, maar is nog bezig ze verder te ontwikkelen.

Betonprinten

Bij Concr3de maken ze betonnen objecten met een 3D-printer. Door geen cement te gebruiken is er een flinke reductie van de CO2-uitstoot. Architecten, ontwerpers en kunstenaars kunnen straks hun eigen werk uitprinten.

Door deze techniek kunnen bedrijven die nieuwe producten maken nu ook makkelijker aanpassingen aanbrengen. Een mal voor gietwerk bijvoorbeeld is nu sneller en goedkoper te veranderen.

Aqualab

In het Innovation Dock op Heijplaat zit ook de Hogeschool Rotterdam. Op de locatie is ook een groot waterbassin aanwezig. Daar kunnen bedrijven hun uitvindingen testen en daarna verder ontwikkelen.

De hogeschool zelf werkt met studenten aan de ontwikkeling van onbemande vaartuigen.