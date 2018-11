Sparta in Rotterdamse jeugdderby te sterk voor Feyenoord

Sparta Onder 19 heeft zaterdagmiddag op Varkenoord in de eredivisie de Rotterdamse jeugdderby tegen Feyenoord gewonnen. De jeugdspelers uit 'West' klopten de leeftijdsgenoten uit 'Zuid' met 3-1.

In de eerste helft was Sparta O19 uiterst effectief. Mohammed Tahiri was met zijn twee goals namens de bezoekers verantwoordelijk voor de 0-2 ruststand. Een sterker Feyenoord O19 kon in de eerste periode de vele kansen niet benutten.

Na de rust maakte Tariq Dilrosun namens Sparta O19 in de 55e minuut een einde aan alle spanning door de 0-3 te scoren. In de 68e minuut deed Orkun Kökcü met een treffer nog iets terug (1-3).

In de eredivisie onder 19 is Sparta tweede met achttien punten uit acht wedstrijden. Feyenoord heeft vier punten minder.

Later komen beelden en interviews rondom deze jeugdderby online.