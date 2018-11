Deel dit artikel:













Luiten nog altijd in subtop Antalya Joost Luiten

Joost Luiten heeft zaterdag zijn opmars in het Turkish Airlines Open in de derde ronde niet doorgezet. De Rotterdamse golfer handhaafde zich op de golfbaan van Antalya met een ronde van 69 slagen, 2 onder par, op de gedeelde achttiende plaats. De totaalscore was 205 slagen (-8).

Luiten behaalde vijf birdies, maar tekende ook voor drie bogeys. Li Haotong is de nieuwe leider. De Chinees rukte op naar de koppositie dankzij een zeer lage score van 63 slagen (-8) en staat op 196 slagen (-17). De Fransman Alexander Levy en Justin Rose uit Engeland hebben drie slagen minder dan Haotong en staan tweede. In Turkije speelt Luiten pas zijn tweede toernooi na een langdurige polsblessure.