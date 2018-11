Deel dit artikel:













Roest imponeert wederom in Thialf Patrick Roest

Patrick Roest blijft goede resultaten boeken tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf. De 22-jarige schaatser uit Lekkerkerk zegevierde op de 1500 meter in een tijd van 1.44,42. Het was wederom een persoonlijk record voor hem.

Roest was sneller dat Kjeld Nuis, de regerend olympisch en wereldkampioen. Zijn ploeggenoot bij Team Jumbo werd tweede in 1.44,51. Nuis had bij het ingaan van de laatste ronde nog een voorsprong van ruim 1 seconde op de tijd van Roest, maar hij kende een moeilijke slotfase. Roest maakte op vrijdag ook al veel indruk met een baanrecord op de 5000 meter. Hij reed die afstand in 6.08.98.