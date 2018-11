Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandstichting bij winkelcomplex Alblasserdam Foto: Peter Stam

Twee mannen hebben bij een complex aan het Wilgenplein in Alblasserdam brand gesticht. Er werd benzine over een airco op een balkon gegooid. Vervolgens werd de boel in brand gestoken. De twee brandstichters gingen er daarna vandoor.

Het ging om het balkon van een woning boven een aantal winkels. Een medewerker van de ondergelegen winkel kwam na de brand direct in actie en spoot het vuur met een brandblusser grotendeels uit. De brandweer hoefde alleen maar na te blussen. Niet veel later werd de eerste verdachte aangehouden op de Kalmoes. Het gaat volgens de politie om een 31-jarige Alblasserdammer. De man bleek brandwonden te hebben opgelopen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Agenten vallen woning verdachte binnen: