Politiechef Frank Paauw heeft zaterdagmiddag het eerste exemplaar van ‘Het Korps de baas’ in ontvangst genomen. Aanwezig waren ook oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw, Aad Meijboom en Rob Hessing.

Historicus/tekstschrijver Jan Jacob Mekes schreef het boek over twee eeuwen politiekorps Rotterdam en zijn hoofdcommissarissen. Mekes is vrijwilliger bij de Historische Collectie van het korps in Rotterdam.

Vijf jaar geleden kwam er een einde aan het politiekorps Rotterdam. Daarvoor in de plaats kwam één nationale politie. Om te voorkomen dat een enorm stuk geschiedenis 'zomaar' wordt vergeten, dook Mekes de archieven in om een groot deel van die Rotterdamse politiegeschiedenis op te tekenen.