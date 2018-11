Amateurvoetbal: Capelle ruim langs Sportclub Feyenoord

Capelle heeft zaterdagmiddag tegen SC Feyenoord goede zaken gedaan in de hoofdklasse A. De groenhemden klopten de rood-witten met 5-1. Na deze zege is Capelle naar de tiende plaats geklommen en heeft de ploeg dertien punten uit tien duels. SC Feyenoord staat zesde met drie punten meer dan Capelle.

In de hoofdklasse A werd nog een regioderby gespeeld. Smitshoek uit Barendrecht was in Rotterdam met 2-1 te sterk voor XerxesDZB. Na tien duels bevindt Smitshoek met dertien punten op plaats elf. XerxesDZB is vijftiende met zes punten.

Overige uitslagen:

Spijkenisse - AVV Swift 0-2

Zwaluwen - FC Rijnvogels 0-2

Tweede divisie

Excelsior Maassluis kende tegen VVSB een uitstekende middag, want de Tricolores won op het eigen complex met 5-1 van de hekkensluiter uit Noordwijkerhout. Daan Blij was met drie goals de grote man bij Excelsior Maassluis, na elf duels tiende is met veertien punten. Ook Jong Sparta kon juichen. De Rotterdamse belofteploeg klopte op Het Kasteel Jong Almere City met 3-0. De mannen van trainer Jeroen Rijsdijk hebben 23 punten en staan op de derde plaats.

Barendrecht was de enige regioploeg in de tweede divisie die niet kon winnen. De withemden speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Lienden. Na elf duels is Barendrecht vijftiende met elf punten.

Derde divisie zaterdag

ASWH boekte een resultaat bij koploper Quick Boys (1-1). De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht, die deze week door FC Utrecht in de tweede ronde van het bekertoernooi werd uitgeschakeld, sluit op de negende plaats met zeventien punten uit elf wedstrijden het linkerrijtje af.

SteDoCo kon in eigen huis niet winnen tegen DOVO. De formatie uit Hoornaar verloor met 2-1 tegen het team uit Veenendaal. De club van coach Gijs Zwaan is achtste met achttien punten.