Uitslaande woningbrand in Rotterdam-Schiebroek Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een woning aan de Crocusstraat in Rotterdam-Schiebroek heeft zaterdagavond brand gewoed. Omdat er sprake was van een uitslaande brand werden er door de brandweer meerdere voertuigen gestuurd.

Eenmaal ter plaatse was het vuur snel geblust. Na een kwartier werd het sein brand meester gegeven. De woning heeft behoorlijk wat schade opgelopen. De bewoners zijn door de ambulancemedewerkers nog gecheckt op het inademen van rook, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend.