Feyenoord Basketball winnaar van De Klassieker

Feyenoord Basketball heeft zaterdagavond de eerste zege van het eredivisieseizoen gepakt. De Rotterdamse basketbalformatie was in De Klassieker in het Topsportcentrum veel te sterk voor Apollo Amsterdam (67-52). De ploeg van coach Richard den Os heeft na zeven wedstrijden twee punten en staat (zeker een dag) niet meer laatste.

In het eerste kwart ontliepen Feyenoord Basketball en Apollo Amsterdam qua score niet zoveel (15-12), maar de thuisploeg liet in het tweede kwart haar tanden zien. De Rotterdammers waren feller en scoorden vlot. Het gevolg was dat Feyenoord Basketball met een 37-25 voorsprong de rust haalde.

Ook in het derde kwart kwamen de roodhemden goed voor de dag (51-36). Feyenoord Basketball oogde in het vierde en laatste kwart een stuk minder scherp, maar de overwinning was geen enkel moment in gevaar (67-52). Justin Gordon van Feyenoord Basketball was in De Klassieker de topschutter met 21 punten.

Later komen nog een samenvatting en interviews met Richard den Os, Robert Krabbendam en Justin Gordon online.