Zaalsporten: knappe zeges voor Sliedrecht Sport

Het mannen- en vrouwenteam van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond tegen topploegen goede zaken gedaan. De heren klopten landskampioen Abiant Lycurgus in drie sets (25-23, 25-16 en 25-23) en de dames waren in Friesland met 3-0 (19-25, 21-25 en 23-25) te sterk voor VC Sneek.

Na deze overwinning deelt Sliedrecht Sport in de eredivisie heren de koppositie met Abiant Lycurgus uit Groningen met twaalf punten uit vijf duels. Het damesteam draait in de competitie mee in de top met twaalf punten uit vijf wedstrijden.

Basketbal

Ook de basketbalsters van 4Consult/Binnenland speelden in de basketball league dames een topduel, maar de Barendrechtse formatie sloot die confrontatie tegen Solar-systemen Grasshoppers niet met een overwinning af. De ploeg uit Katwijk was met 80-66 te sterk. Binnenland ziet Grasshoppers na vier duels met acht punten aan kop gaan. Het vrouwenteam uit Barendrecht heeft twee punten minder.

Tafeltennis

Scyedam blijft na zes wedstrijden in de onderste regionen van de eredivisie heren zitten. De Schiedamse ploeg kon in eigen huis niet winnen van Scylla uit Leiden (2-4) en heeft tien punten.

Waterpolo

De regionale waterpoloteams in de eredivisie heren konden in de vijfde speelronde niet winnen. ZPB H&L Productions verloor met 9-7 op bezoek bij Het Ravijn uit Nijverdal. De Barendrechters zijn elfde met drie punten. Het Rotterdamse SVH is na de 13-10 thuisnederlaag tegen Polar Bears uit Ede nog altijd de puntloze hekkensluiter.